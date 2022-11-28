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Мэр Киева Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород

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Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей города в приграничные районы.
Мэр Киева Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород
  • РИА Новости

«Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — сказал мэр в интервью украинскому СМИ.

Как пишет ТАСС, он также не исключил частичной эвакуации населения столицы.

«Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации», — сказал Кличко.

Он добавил, что речь идёт о частичной эвакуации.

«Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы», — заявил Кличко.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине.

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