Мэр Киева Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей города в приграничные районы.

«Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — сказал мэр в интервью украинскому СМИ.

Как пишет ТАСС, он также не исключил частичной эвакуации населения столицы.

«Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации», — сказал Кличко.

Он добавил, что речь идёт о частичной эвакуации.

«Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы», — заявил Кличко.

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