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Лукашенко заявил, что не будет «бегать по магазинам», проверяя уровень цен на продукты

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил чиновникам, что не намерен «бегать по магазинам», проверяя уровень цен на продукты.

Лукашенко призвал чиновников «шевелиться» и не зависеть от санкций, поскольку всё находится «в наших руках».

«Работайте — что вы ещё от меня хотите?.. Но по магазинам я бегать не буду», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

Он уточнил, что исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

Позже телеканал «Беларусь 1» сообщил, что в Белоруссии возбуждены первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары.

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