Лукашенко заявил, что не будет «бегать по магазинам», проверяя уровень цен на продукты

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил чиновникам, что не намерен «бегать по магазинам», проверяя уровень цен на продукты.

Лукашенко призвал чиновников «шевелиться» и не зависеть от санкций, поскольку всё находится «в наших руках».

«Работайте — что вы ещё от меня хотите?.. Но по магазинам я бегать не буду», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

Он уточнил, что исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

Позже телеканал «Беларусь 1» сообщил, что в Белоруссии возбуждены первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары.