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«Беларусь 1»: в Белоруссии возбудили уголовные дела из-за завышения цен на продукты

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В Белоруссии возбуждены первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Как указывает РИА Новости, в одном из белорусских городов поднялись цены на колбасу после 6 октября, после чего следователи возбудили уголовное дело.

Уголовное дело по схожей причине возбуждено в Могилёвской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

Он уточнил, что исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

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