«Беларусь 1»: в Белоруссии возбудили уголовные дела из-за завышения цен на продукты
Как указывает РИА Новости, в одном из белорусских городов поднялись цены на колбасу после 6 октября, после чего следователи возбудили уголовное дело.
Уголовное дело по схожей причине возбуждено в Могилёвской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.
Он уточнил, что исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.