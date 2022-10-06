Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«С 6-го числа (октября. — RT) запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня», — заявил он в ходе совещания.

Исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома, отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии выдержит санкции со стороны Запада.