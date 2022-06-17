Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии выдержит западные санкции

Экономика Белоруссии выдержит санкции со стороны Запада, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы выстоим, выдержим, мы не одни в этом мире. Мир начинает перестраиваться. Мир будет совершенно другим даже в течение двух лет. Выдержим, не переживайте», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что белорусы — это высокотехнологичная, образованная нация, способная конкурировать, и у государства есть всё, чтобы экономика выдержала.

«Мы выдержим. И не только потому, что некуда деваться, а потому, что мы умеем. Но самое главное — мы сегодня как никогда востребованы», — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии не только «стреляют себе в ногу», но уже «прострелили голову».