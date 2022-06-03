Лукашенко: инициаторы санкций против России и Белоруссии уже «прострелили себе голову»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии не только «стреляют себе в ногу», но уже «прострелили голову».
Лукашенко: инициаторы санкций против России и Белоруссии уже «прострелили себе голову»
  • AP

«Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру, (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну, они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову. Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции», — заявил Лукашенко, его слова приводит агентство БЕЛТА.

Он отметил, что инициаторы санкций наносят ущерб экономикам своих стран, и допустил, что уже через год в них может начаться обвал.

Ранее глава российского государства Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, о чём свидетельствуют основные макроэкономические показатели.

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