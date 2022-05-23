Путин: российская экономика выдерживает санкционный удар достойно

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Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, о чём свидетельствуют основные макроэкономические показатели, сообщил глава российского государства Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Путин: российская экономика выдерживает санкционный удар достойно
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять, в ходе беседы покажу вам, что происходит», — сказал он белорусскому коллеге.

Путин отметил, что в непростой ситуации от экономического блока правительства требуется «особое внимание и особые усилия».

«В целом эти усилия дают положительный эффект. Это отражается и на уровне товарооборота между нашими странами», — добавил российский президент.

В конце апреля Владимир Путин заявил, что Россия сумела блокировать удар от нелегитимных санкций со стороны Запада, отечественная экономика смогла устоять.

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