Путин: российская экономика выдерживает санкционный удар достойно

Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, о чём свидетельствуют основные макроэкономические показатели, сообщил глава российского государства Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять, в ходе беседы покажу вам, что происходит», — сказал он белорусскому коллеге.

Путин отметил, что в непростой ситуации от экономического блока правительства требуется «особое внимание и особые усилия».

«В целом эти усилия дают положительный эффект. Это отражается и на уровне товарооборота между нашими странами», — добавил российский президент.

В конце апреля Владимир Путин заявил, что Россия сумела блокировать удар от нелегитимных санкций со стороны Запада, отечественная экономика смогла устоять.