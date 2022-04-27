Путин: Россия смогла блокировать санкционный удар Запада

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Россия сумела блокировать удар от нелегитимных санкций со стороны Запада, отечественная экономика смогла устоять, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин: Россия смогла блокировать санкционный удар Запада
  • РИА Новости

«Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, «сокрушительный» удар от нелегитимных санкций против нашей страны», — сказал он, выступая на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

Как отметил российский лидер, банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, «экономика в целом устояли и не посыпались».

Глава государства также рассказал, что Россия ответит на топорные внешние рестрикции и попытки её изолировать большей свободой бизнеса.

Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что экономика России успешно справляется с западным санкционным давлением.

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