Путин: Россия смогла блокировать санкционный удар Запада

Россия сумела блокировать удар от нелегитимных санкций со стороны Запада, отечественная экономика смогла устоять, заявил глава российского государства Владимир Путин.

«Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, «сокрушительный» удар от нелегитимных санкций против нашей страны», — сказал он, выступая на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

Как отметил российский лидер, банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, «экономика в целом устояли и не посыпались».

Глава государства также рассказал, что Россия ответит на топорные внешние рестрикции и попытки её изолировать большей свободой бизнеса.

Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что экономика России успешно справляется с западным санкционным давлением.