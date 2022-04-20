Полянский выразил уверенность в достойном сопротивлении России санкционному давлению

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Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что экономика России успешно справляется с западным санкционным давлением.

«Российская экономика... с санкционным прессингом успешно справляется», — рассказал Полянский в рамках заседания СБ ООН. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, отечественная экономика в данной ситуации находит новые возможности для собственного развития и новых надёжных союзников.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что задушить российскую экономику и изолировать её ни у кого не получится.

По словам российского лидера Владимира Путина, Россия выдержала санкционное давление.

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