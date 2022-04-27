Путин: Россия ответит на топорные внешние рестрикции большей свободой бизнеса

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на топорные внешние рестрикции и попытки её изолировать большей свободой бизнеса.

Об этом Путин заявил в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России.

«Мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнёрству, уважением и надёжной защитой собственников и добросовестных инвесторов», — сказал президент.

Ранее глава государства отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада.

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что экономика России успешно справляется с западным санкционным давлением.