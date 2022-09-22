Гутерреш: миссия ООН по расследованию обстрела колонии в Еленовке должна получить гарантии

Миссия ООН по установлению фактов вокруг обстрела колонии в Еленовке отправится на место происшествия, как только получит необходимые гарантии, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Миссия по установлению фактов, которую я инициировал после трагического инцидента в колонии в Еленовке 29 июля, готова к развёртыванию, как только будут получены все необходимые гарантии», — сказал он.

По его словам, миссии должен быть предоставлен беспрепятственный доступ «ко всем точкам, людям и доказательствам».

В конце июля ВСУ обстреляли изолятор с пленными украинскими военными с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека.

Как отметили в Минобороны, целью удара была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.

14 сентября президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили организацию миссии в связи с ударом украинских войск по СИЗО.