Аналитик объяснила важность голосования в освобождённых регионах о вхождении в состав России
«Обращение от лица общественности Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской областей — это не только важный политический шаг с точки зрения восстановления исторической справедливости, с точки зрения подлинного волеизъявления людей, которые там находятся, это ещё и фиксация, закрепление достигнутых результатов российской армии», — подчеркнула Федосова.
Ранее в Херсонской области приняли решение о проведении голосования по вхождению в состав России.
Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.
В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосование имеет огромное значение для защиты жителей Донбасса и восстановления исторической справедливости.