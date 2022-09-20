Аналитик объяснила важность голосования в освобождённых регионах о вхождении в состав России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала принятие администрацией Херсонской области решения о проведении голосования по вхождению региона в состав России.

«Обращение от лица общественности Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской областей — это не только важный политический шаг с точки зрения восстановления исторической справедливости, с точки зрения подлинного волеизъявления людей, которые там находятся, это ещё и фиксация, закрепление достигнутых результатов российской армии», — подчеркнула Федосова.

Ранее в Херсонской области приняли решение о проведении голосования по вхождению в состав России.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосование имеет огромное значение для защиты жителей Донбасса и восстановления исторической справедливости.