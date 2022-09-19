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Лавров заявил главе МИД Франции, что ВСУ обстреливают гражданские объекты из оружия Запада

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил французской коллеге Катрин Колонна, что киевский режим продолжает использовать поставляемое Западом оружие для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов.
Лавров заявил главе МИД Франции, что ВСУ обстреливают гражданские объекты из оружия Запада
  • РИА Новости

«Министр отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы», — сообщает МИД России.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.

Вместе с этим в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR, которую Франция поставила ВСУ.

17 сентября в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны украинских военных обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR. При обстреле погибли по меньшей мере четыре человека.

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