Лавров заявил главе МИД Франции, что ВСУ обстреливают гражданские объекты из оружия Запада
- РИА Новости
«Министр отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы», — сообщает МИД России.
Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.
Вместе с этим в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR, которую Франция поставила ВСУ.
17 сентября в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны украинских военных обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR. При обстреле погибли по меньшей мере четыре человека.