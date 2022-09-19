Лавров заявил главе МИД Франции, что ВСУ обстреливают гражданские объекты из оружия Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил французской коллеге Катрин Колонна, что киевский режим продолжает использовать поставляемое Западом оружие для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов.

«Министр отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы», — сообщает МИД России.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.

Вместе с этим в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR, которую Франция поставила ВСУ.

17 сентября в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны украинских военных обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR. При обстреле погибли по меньшей мере четыре человека.