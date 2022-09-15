СБ ООН 15 сентября рассмотрит ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Совет Безопасности (СБ) ООН 15 сентября проведёт обсуждение ситуации на границе Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы Совбеза.

Отмечается, что Совет безопасности соберётся по запросу Армении.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.