СБ ООН 15 сентября рассмотрит ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы Совбеза.
Отмечается, что Совет безопасности соберётся по запросу Армении.
Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.
Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.