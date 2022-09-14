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В ГД осудили разработанный на Украине закон об ответственности за получение паспорта России

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT разработанный на Украине закон об уголовной ответственности за получение паспорта России.
В ГД осудили разработанный на Украине закон об ответственности за получение паспорта России
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В то время как наша страна оказывает всяческую помощь жителям ДНР, ЛНР и освобождённых территорий, обеспечивает им социальную поддержку и защищает их, разменявшая в угоду Западу собственный народ киевская власть извергает подобные документы», — отметил депутат.

По его мнению, киевский режим идёт путём репрессий и ищет повсюду «изменников родины» и «диверсантов».

«Для официального Киева нет здравого смысла и реального положения дел, а есть только стремление запугивать, карать и уничтожать. Считая Россию врагом, Киев при этом разрабатывает подобный законопроект, прекрасно понимая, что навязанная им преступная идеология не способна поработить умы всех жителей Украины. Поэтому киевский режим таким образом пытается пресекать даже попытки понимания того, что Россия поможет и защитит», — заключил Белик.

Ранее стало известно, что в Минреинтеграции Украины сообщили о разработке законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к совершению таких действий.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

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