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На Украине разработали закон об уголовной ответственности за получение паспорта России

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В Минреинтеграции Украины сообщили о разработке законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к совершению таких действий.
На Украине разработали закон об уголовной ответственности за получение паспорта России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Законопроект... вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что ответственность вводится за пропаганду, публичные призывы и принуждение к получению соответствующего документа.

В украинском Минреинтеграции пояснили, что получение российского паспорта «на временно оккупированных территориях» оправданно в случае, если человек с его помощью намерен вернуться через Россию или третьи страны на территорию Украины.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук впоследствии заявила, что киевские власти работают над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.

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