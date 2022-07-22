В Киеве работают над введением уголовной ответственности за получение российского паспорта

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Киевские власти работают над введением уголовной ответственности за получение паспорта России, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
В Киеве работают над введением уголовной ответственности за получение российского паспорта
  • globallookpress.com

«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии ещё будут, но направление определено», — цитирует её ТАСС.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как рассказали в ВГА Харьковской области, власти активно работают с населением по вопросу получения российского гражданства.

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