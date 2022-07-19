В Харьковской области рассказали о работе с людьми по вопросу получения гражданства России

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Ведущий специалист отдела обращений граждан военно-гражданской администрации Харьковской области Римма Артеменко заявила, что власти активно работают с населением по вопросу получения российского гражданства.
В Харьковской области рассказали о работе с людьми по вопросу получения гражданства России
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Обращаются в основном по поводу жилья, а также финансов: пенсий, выплат. Паспорта — это у нас сейчас первый вопрос, все хотят гражданство России. Работа, медицина — тоже много обращений, в лекарствах люди нуждаются массово», — цитирует её ТАСС.

Артеменко уточнила, что в день сейчас обращаются около 100 человек.

«Люди очень хотят в состав России, это сейчас больная тема и первый вопрос», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке в Херсонской области были вручены первые паспорта Российской Федерации, российскими гражданами стали десять местных жителей.

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