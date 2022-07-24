Кадыров: помощь Запада Киеву «тает в карманах украинских властей»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что помощь западных стран, предназначенная для Вооружённых сил Украины, «таинственным образом тает в карманах властей».

По его словам, западноевропейские страны поставили на Украину деньги, оружие, людей, однако солдаты бегут с поля боя, а техника уничтожается.

«Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк всё ниже и ниже», — написал он.

Как ранее признал глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.

RT выяснил, что беспрецедентные по масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.