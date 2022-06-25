«СТРАНА»: из библиотек Одессы изымают русскую литературу

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В одесских библиотеках начали убирать с полок русскую литературу, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
«СТРАНА»: из библиотек Одессы изымают русскую литературу
  • Gettyimages.ru
  • © Nay Ni Ratn Mak Can Thuk / EyeEm

«Из одесских библиотек убирают русскую литературу. Фото, иллюстрирующие этот процесс, появляются в местных пабликах», — говорится в сообщении издания в Telegram.

На фотографии показано объявление в одной из библиотек, которое предлагает тем, «у кого возникают вопросы», обращаться в СБУ.

В начале мая Министерство культуры и информационной политики Украины разработало рекомендации, в соответствии с которыми из библиотечных фондов будет изыматься «пропагандистская русская литература». С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

Из школьной программы в стране уберут роман Льва Толстого «Война и мир».

Вместе с этим в украинском Ивано-Франковске запретили публичное исполнение песен на русском языке.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью газете The New York Times отмечал, что он обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому».

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