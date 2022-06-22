В Одесской области отменили преподавание русского языка и литературы

С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

«Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств», — приводит РИА Новости сообщение издания «Страна.ua».

Отмечается, что русский язык в школах запретят даже на уровне факультативов.

Решение по Одессе примет мэр города Геннадий Труханов в августе.

Ранее он заявил в интервью газете The New York Times, что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому».

Труханов также подчеркнул, что «не поддержал бы» переименование улицы Пушкина рядом с мэрией Одессы, однако он находится «под давлением».