Глава МИД Британии Трасс обсудила с Кулебой смертный приговор двух британцев в ДНР

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Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс провела разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой по поводу смертного приговора в отношении двух британцев в ДНР.
Глава МИД Британии Трасс обсудила с Кулебой смертный приговор двух британцев в ДНР
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает Sky News.

Как уточняется, Лондон намерен добиваться признания британцев военнопленными, которые подлежат обмену.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все процессы идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идёт речь, были совершены на территории ДНР.

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