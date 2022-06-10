Глава МИД Британии Трасс обсудила с Кулебой смертный приговор двух британцев в ДНР
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Об этом сообщает Sky News.
Как уточняется, Лондон намерен добиваться признания британцев военнопленными, которые подлежат обмену.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все процессы идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идёт речь, были совершены на территории ДНР.