Киевские власти, пытаясь доказать, что они не имеют никакого отношения к неонацизму, доказывают обратное — такое мнение в эфире RT выразил американский журналист Небойша Малич. Он напомнил, что всего пару лет назад многие СМИ писали об «Азове» как об «этаком проблематичном гнезде сторонников превосходства белых — расистов, фашистов».

Малич отметил, что в последние месяцы трудно найти фотографию с Украины, на которой не было бы «той или иной нацистской символики», будь то символика третьей танковой дивизии СС, которая фигурировала в публикации Владимира Зеленского, «чёрное солнце» полка «Азов» «или его же вольфсангель».

«Похоже, что она (символика. — RT) проникла в каждую часть Вооружённых сил Украины, не ограничиваясь, к сожалению, только одним подразделением. Украинцы, пытаясь доказать, что они не нацисты, раз за разом доказывают обратное, и непонятно это лишь тем, кто намеренно делает вид, что это не так», — сказал журналист.

Он напомнил, что «те же самые СМИ» и в некоторых случаях «те же самые журналисты» всего пару лет назад «писали об «Азове» как об этаком проблематичном гнезде сторонников превосходства белых — расистов, фашистов», желающих «распространять свою ядовитую идеологию в Европе».

«Связывали их с новозеландским стрелком в мечети, равно как и с другими террористами по всему миру. А теперь эти же СМИ говорят: «Нет-нет-нет, всё в порядке — они другие были...» Они, по сути, вынуждены сейчас давиться своими же словами, потому что установка стала другая», — сказал собеседник RT.

В настоящее время «Азов» и сама Украина представляют собой полезный инструмент для геополитических целей Запада, подчеркнул Малич.

«И если правда в это как-то не вписывается — ну что ж, жалко, конечно [но ничего не поделаешь]... Это отвратительно», — заключил американский журналист.

Ранее Владимир Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова».

Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако это же изображение осталось в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время интервью британскому каналу Sky News продемонстрировал в эфире фотографию, которую опубликовал Зеленский, однако ведущий в срочном порядке завершил беседу с российским дипломатом.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов «Азов», «Айдар» и других формирований на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.