Британское ТВ прервало Полянского, когда он показал опубликованное Зеленским фото с эмблемой СС

Британский телеканал Sky News в срочном порядке завершил интервью с заместителем постпреда России при ООН Дмитрием Полянским. Как рассказал сам Полянский, это произошло сразу после того, как дипломат показал в эфире фотографию с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова», которую Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях по случаю 9 Мая.

«Моё интервью Sky News вряд ли понравилось британским журналистам. Они услышали много нелицеприятных и крайне неудобных вещей. А концовка вообще оказалась скандальной», — написал Полянский в своём Telegram.

Дипломат спросил у журналиста, не смущает ли британские власти тот факт, что на своей официальной странице в соцсетях Зеленский поздравил всех с победой над нацизмом фотографией, на которой изображён националист с нацистской эмблемой дивизии «Мёртвая голова».

«Фотография была удалена через полчаса, но пользователи интернета её успели сохранить — я её продемонстрировал на экране. И спросил: а знает ли британская публика, что эта дивизия ответственна за расстрел около сотни британских военнопленных во Франции в начале Второй мировой войны? Не смущает ли британского министра обороны, что он после всего этого поддерживает и снабжает оружием власть, открыто демонстрирующую такие эмблемы?» — сказал заместитель постпреда.

После этого ведущий «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло» и что Sky News «не может подтвердить правильность этой информации», сказал Полянский.

«Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе… правда им не нужна! Теперь сто раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова».

Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако это же изображение осталось в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.