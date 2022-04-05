«Грубо нарушили Женевскую конвенцию»: глава СК поручил расследовать убийства российских военнопленных на Украине

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела выяснить все обстоятельства, при которых были сняты видеоролики с убийством российских военнопленных на Украине. Как подчеркнули в СК, действия украинских вооружённых формирований грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Эксперты отмечают, что подобные ролики снимаются для того, чтобы повязать их участников кровью. При этом действия националистов не соответствуют никаким международным нормам и напоминают методы террористов, добавляют аналитики.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами пленных российских военнослужащих.

В сообщении ведомства говорится, что на опубликованном ранее в сети видео запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного. В СК обратили внимание, что у одного из погибших руки связаны за спиной. Это указывает на факт гибели военнослужащего не во время боевого задания, а уже в плену.

«В результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», — заявили в СК.

Следователям поручено в рамках расследования уголовного дела выяснить точное место и время видеосъёмки, установить личности причастных к этим событиям, всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, а также зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов.

Отметим, что 27 и 28 марта Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения с российскими военнопленными и убийства одного из них. Эти преступления также были запечатлены на видео украинскими радикалами.

«Кто-то предлагал в ноги пострелять»

RT удалось поговорить с несколькими российскими военнослужащими, которые рассказали об условиях содержания в плену. Один из собеседников подчеркнул, что украинские военные постоянно издевались над пленными, особенно над лётчиками, и говорили, что если те и вернутся в Россию, то только инвалидами.

«В любой момент ночью можно было услышать: «Лётчики, вы спите?» Они заставляли их отвечать: «Мы не спим, небо сторожим», — рассказал он, добавив, что одни украинские военные предлагали стрелять по ногам, а другие — убить пленных.

Ещё один побывавший в плену российский военный рассказал RT, что украинцы избивали их и снимали издевательства на камеру.

«Ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился. Ничего не помню... На камеру снимали: подходили, ногами били, прикладом по голове», — добавил он.

«Это не люди — это звери»

Распространённое видео с убийством российских пленных военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин сравнил с методами террористов: «Это не люди — это звери. Они не соблюдают никаких правил, никаких законов, Женевская конвенция для них — пустой звук. Вспомните игиловцев*, которые резали головы и заставляли мальчишек делать то же самое. Это террористы, бандиты без чести и совести, без каких-либо человеческих качеств. Они злобно издеваются над пленными, потому что понимают, что конец близок».

Публицист и политолог Дмитрий Куликов, в свою очередь, отметил, что националисты специально снимают убийства на камеру: «Это продуманные символические действия, а не случайность изощрённого сознания. Замысел в том, чтобы повязать участников кровью. Для этого, кстати, через АТО прогоняли сотни тысяч украинцев. Чтобы у каждого, кто находится в украинской армии и теробороне, было понимание, что деваться ему некуда и на помилование он рассчитывать не должен».

При этом эксперт добавил, что российских военнослужащих невозможно запугать такими роликами: «Цели своей видео не достигнет — возникнет совсем другая мотивация, которой у наших военных, может быть, в начале операции не было».

Политический аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT констатировал, что новый ролик лишний раз доказывает, что Россия на Украине столкнулась с настоящим фашизмом.

«Это коричневое лицо современной Украины, фашистское государство, — заявил эксперт. — Разумеется, эти ублюдки будут установлены и либо уничтожены, либо захвачены. А дальше — приговорены к высшей мере наказания. Других методов реакции не существует».

Коротченко подчеркнул, что российская армия соблюдает все необходимые конвенции в обращении с украинскими военнопленными и это неоднократно отслеживалось: «Что же касается Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, мы в очередной раз видели зверства и злодейства, которые они устраивают. Мне трудно назвать их людьми — это какие-то нацистские животные. Ещё раз повторяю: их надо уничтожать. Взяв в плен — дальше трибунал, суд и высшая мера наказания. Я думаю, что любой нормальный человек — россиянин, боец, командир, российский военнослужащий, — посмотрев эти кадры, только укрепится в мысли, в желании, в необходимости уничтожить этот режим на Украине, чтобы от него ничего не осталось. Рано или поздно возмездие настигнет этих зверей».

СВР — об осведомлённости стран Запада о ситуации

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Киев отказывается соблюдать Женевскую конвенцию в отношении российских военнослужащих в плену. При этом ведомство сообщило: оно располагает достоверными сведениями, что после публикаций видео с пытками российских военных на Украине Киев пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

В частности, в СВР заявили, что украинская сторона убеждает «западных покровителей» побудить Международный комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. В ответ британский МИД рекомендовал Киеву организовать посещение сотрудниками Красного Креста нескольких «образцово содержащихся» россиян, чтобы «обелить» образ украинской стороны в глазах мирового сообщества.

«Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности. Это делает их соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов и требует соответствующей правовой оценки», — подчеркнули в СВР.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова в конце марта назвала «животной жестокостью» отношение к российским военнопленным на Украине. Она заявила, что отношение неонацистов к захваченным в плен россиянам и гражданам ДНР и ЛНР ужаснуло весь мир, когда в мировых СМИ появились кадры этих событий.

«Нельзя сказать «избивают», и «проявляют насилие» тоже нельзя сказать, да и «издеваются» — неверное слово. Просто проявляют свою звериную сущность в отношении российских военнопленных и простреливают им ноги, оставляя без медицинской помощи. Вот такая животная жестокость. Она просто переходит в садизм», — сказала Захарова, добавив, что все военные преступления тщательно фиксируются, а виновные будут привлечены к ответственности.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.