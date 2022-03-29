Захарова назвала «животной жестокостью» отношение к российским военнопленным на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «животной жестокостью» отношение к российским военнопленным на Украине.
Захарова назвала «животной жестокостью» отношение к российским военнопленным на Украине
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«Отношение неонацистов к захваченным в плен россиянам и гражданам ДНР и ЛНР ужаснуло весь мир... На днях облетели и затронули мировые СМИ жуткие видеокадры зверств украинских боевиков, которые ну нельзя сказать «избивают», и «проявляют насилие» тоже нельзя сказать, да и «издеваются» — неверное слово. Просто проявляют свою звериную сущность в отношении российских военнопленных и простреливают им ноги, оставляя без медицинской помощи. Вот такая животная жестокость, она просто переходит в садизм», — сказала Захарова.

По её словам, все эти военные преступления тщательно фиксируются, виновные будут привлечены к ответственности.

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