В эпицентре трагедии: с начала военной спецоперации в ДНР от действий ВСУ пострадали 15 детей

С начала военной специальной операции России в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов Вооружённых сил Украины пострадали 15 детей. Об этом RT рассказал врио директора Республиканского травматологического центра ДНР Андрей Боряк.

Чаще всего в больницу поступают раненые, состояние которых оценивается как среднетяжёлое, сообщил врач.

«Основные травмы, которые получают дети, — это осколочные ранения конечностей и баротравмы», — пояснил Боряк в беседе с RT.

Большинство мирных жителей пострадали при попадании «Точки-У» в центр Донецка 14 марта. Минобороны России подтвердило, что в результате взрыва на Университетском проспекте погибли 20 человек, более 40 были ранены.

В тот же день по факту гибели жителей ДНР Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

Тогда в эпицентре взрыва «Точки-У» оказались десятилетний житель Донецка Кирилл и его 61-летняя бабушка Валентина. Обоим посчастливилось выжить.

Женщина рассказала RT, что в тот день она отправилась вместе с внуком в отделение республиканского банка, расположенного в доме №30 на Университетском проспекте, чтобы снять пособие по уходу за ребёнком.

«Я была в банке, а Кирилл ждал на улице, когда раздался взрыв. Я потеряла сознание. Когда очнулась, подумала, что Кирилла больше нет. Вышла на улицу и увидела: лежит на асфальте», — вспоминает бабушка мальчика.

Ребёнка удалось оперативно доставить в больницу. Как выяснилось, у него была травмирована нога, но рана оказалась не смертельной.

Женщина рассказала RT, что тогда тоже была ранена. Она получила осколочное ранение лица и была госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, где провела несколько дней на стационарном лечении.

«Я, может быть, и подольше оставалась бы в больнице, но не могла себе это позволить: дома без присмотра оказалась слепая мать. Кроме того, кто-то должен был ухаживать за раненым внуком. Спасибо врачам: они в первые дни после ранения опекали Кирилла, а главное — спасли ему ногу», — рассказала Валентина в беседе с RT.

По словам врачей, десятилетний мальчик мужественно перенёс операцию. Сам Кирилл рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо.

С 20 марта мальчик учится ходить на костылях и надеется на скорую выписку домой.

Об истории своей семьи Валентина не рассказывает. Но, как недавно сообщила RT cоветник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко, с 2014 года в Донецкой Народной Республике сиротами стали 4167 детей. По её словам, большинство детей, потерявших родителей, не находятся под опекой государства, а воспитываются родственниками.

Статистика по пострадавшим и погибшим детям удручающая. По данным омбудсмена Федоренко, только за последние три месяца в ДНР погибли и получили ранения 17 детей. Всего с 2014 года пострадал 281 ребёнок.

За это время, рассказала омбудсмен, украинские военнослужащие разрушили в Донецке две школы. В городе Ясиноватая постоянным обстрелам подвергается санаторий для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, рассказала она.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что с февраля 2022 года было возбуждено более 80 новых уголовных дел против украинских военных.

Всего за восемь лет с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины общее число дел превысило 500.

Ведомство продолжает сбор данных по всем инцидентам, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители Донбасса.