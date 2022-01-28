Перекрытая дорога и перестрелка: что известно об обострении ситуации на границе Киргизии и Таджикистана

27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух государств. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта. В результате произошедшего по меньшей мере один человек погиб, более десяти получили ранения. Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал стороны прекратить огонь и решить конфликт мирным путём за столом переговоров.

В четверг, 27 января, стало известно об обострении ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Стороны обвинили друг друга в провокации, произошла перестрелка между пограничниками, несколько человек получили ранения.

Днём в пресс-службе киргизской погранслужбы сообщили о переводе пограничников на усиленный вариант службы, заявив, что «пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану».

«По состоянию на 18:30 (15:30 мск. — RT) 27 января 2022 года обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряжённая», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В свою очередь, источник таджикской стороны заявил, что граждане Кыргызстана закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. На фоне ухудшения обстановки между пограничниками двух стран началась перестрелка. По данным киргизской погранслужбы, таджикская сторона использует миномёты и гранатомёты.

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Как сообщило информагентство «24.kg», жители ближайших к месту конфликта сёл покинули дома. По данным Sputnik Таджикистан, на границе объявлено казарменное положение, туда были стянуты силы милиции и армии, чтобы остановить конфликт. С обеих сторон представители властей ведут переговоры.

«После стычки и забрасывания друг друга камнями, в ходе которых пострадали несколько человек, правоохранительные органы начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу. Предупредительные выстрелы делали и таджикские, и кыргызские силовики», — говорится в сообщении.

Генсек ОДКБ Станислав Зась выразил обеспокоенность начавшимися столкновениями и призвал стороны прекратить огонь, добавив, что конфликт должен быть решён мирным путём за столом переговоров.

«Вооружённое противостояние на таджикско-киргизской границе должно быть немедленно прекращено», — приводит пресс-служба организации его слова.

Вместе с тем Sputnik Кыргызстан сообщил, что между директором пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали состоялся телефонный разговор.

«Таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня. Однако по состоянию на 22:30 таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо», — сказали в погранслужбе Киргизии.

В свою очередь, в пресс-службе киргизского МЧС сообщили о начале эвакуации жителей сёл, расположенных в районе конфликта.

По последним данным, общее число раненых по обе стороны достигло 17. Как сообщили в больнице Исфары, ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих и двое гражданских, ещё четверо пострадавших с кыргызской стороны. Кроме того, в результате стрельбы погиб житель таджикского села Ходжи Аъло.

Позже в мэрии Исфары заявили, что в зоне конфликта продолжается интенсивная стрельба с двух сторон. В приграничных таджикских сёлах Сомониён и Ходжа Аъло отключено электричество.

Погранслужба Киргизии заявила, что таджикская сторона стягивает в зону конфликта на границе с Киргизией тяжёлую технику и личный состав.

В июле 2021 года на границе Киргизии и Таджикистана также произошла перестрелка. Киргизская сторона сообщила, что в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана «без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка».

«На требования киргизской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Далее словесная перепалка между жителями КР и РТ переросла в драку и закидывание камнями друг друга», — заявили в погранслужбе.

Через некоторое время обстановка на границе стабилизировалась.

29 апреля на границе стран в районе водораспределительного пункта «Головной» произошёл конфликт между местными жителями. Принадлежность данной территории обе страны считают спорной. По словам пресс-секретаря мэрии города Исфары Зубайдулло Шомадова, причиной конфликта послужила установка видеонаблюдения на таджикской территории водораспределительного пункта. В то же время стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта, а также в попытке установить контроль над водным объектом.

Ситуация переросла в столкновения с применением огнестрельного оружия. Через некоторое время инцидент был остановлен сторонами, его урегулирование было переведено в политико-дипломатическую плоскость.