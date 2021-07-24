На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

В пресс-центре Государственной пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что перестрелка пограничников произошла на границе Киргизии и Таджикистана.

В заявлении отмечается, что в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана «без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка».

«На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и местные жители. На требования киргизской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Более того, граждане Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка между жителями КР и РТ переросла в драку и закидывание камнями в друг друга», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе конфликта со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, после этого произошли ответные выстрелы.

Уточняется, что в результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет, обстановка на границе характеризуется как стабильная.

2 мая сообщалось, что более 60 тыс. граждан Киргизии покинули зону вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном.