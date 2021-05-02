Более 60 тысяч жителей Киргизии эвакуированы из зоны конфликта 

Более 60 тыс. граждан Киргизии покинули зону вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном.

«По состоянию на 2 мая, общее количество лиц, покинувших и перемещённых из зоны конфликта составило 60 тыс. 400 человек. Подавляющее большинство эвакуированных — это женщины, дети и старики», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Баткенской областной администрации Чолпон Бердикуловой.

По данным областной администрации, большая часть перемещённых из Лейлекского и Баткенского районов граждан размещена в школах и других соцобъектах соседнего Кадамжайского района и Ошской области.

29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана в ходе обострения конфликта около водораспределительного пункта «Головной» произошла перестрелка. В результате столкновений погибли и пострадали люди.

В МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе.