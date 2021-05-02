В МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе

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МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном.
В МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе
  • © пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области

Об этом, как сообщает ТАСС, на брифинге в Бишкеке заявил замглавы министерства Эркебек Аширходжаев.

«По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооружённого конфликта на границе.

29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана в ходе обострения конфликта около водораспределительного пункта «Головной» произошла перестрелка. В результате столкновений погибли и пострадали люди.

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