В МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе
- © пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
Об этом, как сообщает ТАСС, на брифинге в Бишкеке заявил замглавы министерства Эркебек Аширходжаев.
«По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооружённого конфликта на границе.
29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана в ходе обострения конфликта около водораспределительного пункта «Головной» произошла перестрелка. В результате столкновений погибли и пострадали люди.