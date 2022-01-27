Киргизия начала эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сёл
- AP
«Эвакуация людей в безопасные места производится МЧС совместно с местными жителями», — приводит ТАСС сообщение.
Количество подлежащих эвакуации людей не уточняется.
Ранее стало известно, что власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.
Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе двух государств.