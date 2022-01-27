Киргизия начала эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сёл

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Власти Киргизии начали эвакуацию жителей сёл, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского МЧС.
Киргизия начала эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сёл
  • AP

«Эвакуация людей в безопасные места производится МЧС совместно с местными жителями», — приводит ТАСС сообщение.

Количество подлежащих эвакуации людей не уточняется.

Ранее стало известно, что власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.

Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе двух государств.

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