Генсек ОДКБ Зась призвал Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на общей границе

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Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе двух государств.
Генсек ОДКБ Зась призвал Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на общей границе
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«Вызывают серьёзную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооружённое противостояние на таджикско-киргизской границе должно быть немедленно прекращено», — приводит пресс-служба организации его слова в ходе переговоров с высокопоставленными чиновниками двух стран.

Зась добавил, что конфликт должен быть решён мирным путём за столом переговоров.

«ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта», — сказал он.

Ранее стало известно, что власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.

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