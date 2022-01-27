На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
- AP
«В районе 19:35 (16:35 мск) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, основные перестрелки между пограничниками двух стран идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.
По данным киргизской погранслужбы, таджикская сторона использует миномёты и гранатомёты.
Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии переведены на усиленный вариант службы из-за напряжённости на границе с Таджикистаном.
В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе.