На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе киргизской погранслужбы.

«В районе 19:35 (16:35 мск) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, основные перестрелки между пограничниками двух стран идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

По данным киргизской погранслужбы, таджикская сторона использует миномёты и гранатомёты.

Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии переведены на усиленный вариант службы из-за напряжённости на границе с Таджикистаном.

В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе.