Погранслужба Киргизии сообщила о напряжённой обстановке на границе с Таджикистаном

Пограничники Киргизии переведены на усиленный вариант службы из-за напряжённости на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе киргизской пограничной службы.

«По состоянию на 18:30 (15:30 мск. — RT) 27 января 2022 года обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряжённая», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, это связано с тем, что «пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану».

В июле 2021 года в Киргизии сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе.