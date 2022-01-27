Погранслужба Киргизии сообщила о напряжённой обстановке на границе с Таджикистаном
- AP
«По состоянию на 18:30 (15:30 мск. — RT) 27 января 2022 года обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряжённая», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, это связано с тем, что «пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану».
В июле 2021 года в Киргизии сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе.