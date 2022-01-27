Киргизия и Таджикистан ведут переговоры после перестрелки на границе

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Власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.
Киргизия и Таджикистан ведут переговоры после перестрелки на границе
  • AP

«С обеих сторон представители властей ведут переговоры», — говорится в сообщении Sputnik Таджикистан в Telegram.

Отмечается, что на границе объявлено казарменное положение. Туда стянуты силы погранслужб, милиции и армии.  

По данным издания, трое таджикских военнослужащих в результате перестрелки ранены.

Ранее в пресс-службе киргизской погранслужбы заявили, что на границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками двух стран.

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