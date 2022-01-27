Киргизия и Таджикистан ведут переговоры после перестрелки на границе
- AP
«С обеих сторон представители властей ведут переговоры», — говорится в сообщении Sputnik Таджикистан в Telegram.
Отмечается, что на границе объявлено казарменное положение. Туда стянуты силы погранслужб, милиции и армии.
По данным издания, трое таджикских военнослужащих в результате перестрелки ранены.
Ранее в пресс-службе киргизской погранслужбы заявили, что на границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками двух стран.