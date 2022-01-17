«Штаб говорил, что нужно делать»: беглый банкир Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева

Беспорядки в Казахстане координировались из Киева, сообщил беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов. По его словам, штаб на Украине «говорил, что нужно делать». Как следует из данных властей, в ходе январских событий в Казахстане погибли 225 человек, свыше 4,5 тыс. пострадали. Как заявил ранее в интервью RT генсек ОДКБ Станислав Зась, новое обострение ситуации в Казахстане невозможно в том числе благодаря эффективной миссии миротворцев ОДКБ.

Координация массовых протестных акций в Казахстане происходила из Киева. Об этом в интервью РИА Новости заявил беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

«У нас организационный штаб — точнее говоря, он назывался «Координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — сказал Аблязов.

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Он также рассказал о механизме координации протестов. «Мы здесь дали свои телефоны, координаты. У нас есть штаб (в Киеве), который говорил, что нужно делать, и люди получили вперёд путеводную звезду, им для этого не нужно было звонить, искать лидеров — они знали, что делать. И люди в этом направлении начали двигаться», — приводит его слова РИА Новости.

Аблязов сказал, что протест 2 января против повышения цен на газ был стихийным.

«Именно вот этот протест, когда люди вышли с требованиями снизить цены на сжиженный газ, мы к этому не имеем никакого отношения», — подчеркнул он.

Кроме того, беглый банкир заявил об «алгоритме действий» по захвату административных зданий участниками протестных акций.

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово. — RT) «постучаться». Занимать — это заполнять собой», — сказал он.

Аблязов на протяжении многих лет проживает за рубежом. В Казахстане он признан виновным в хищении средств БТА Банка (ущерб превышает $7,5 млрд), создании преступного сообщества, а также приговорён к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнёра. Возглавляемое им незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией.

AP

© Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

Как сообщалось ранее, в ходе массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в начале января, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников служб правопорядка. Такие данные приводит Генпрокуратура республики. В общей сложности 4578 человек пострадали.

Как уточнила директор департамента по связям с общественностью Минздрава Казахстана Асель Артакшинова в ходе пресс-конференции, из 225 погибших 175 скончались в медицинских организациях. Она добавила, что во время беспорядков в Казахстане было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения, пострадали семь медицинских работников.

По факту январских событий в Казахстане следственная группа расследует 546 уголовных дел, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам и 15 — по убийствам.

Генсек ОДКБ — о ситуации в Казахстане

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью RT заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после беспорядков.

«Ситуация стабилизирована. К сожалению, ещё преждевременно говорить о нормализации обстановки. Режим чрезвычайного положения действует, ограничительные меры есть... Нельзя говорить, что страна вернулась полностью к нормальной жизни, она возвращается к ней», — сказал он.

По его словам, в Казахстане благодарны за работу миротворческого контингента ОДКБ.

«Понимали, что приехали помочь им в непростой ситуации. За все эти дни ни одного столкновения между миротворцами и местным населением не было, конфликтов даже не было... Я общался с акимом города Алма-Аты, Алма-Атинской области — просто слова признательности, благодарности от местных властей, помогли им здорово в этой ситуации», — сказал он.

Генсек ОДКБ подчеркнул, то миротворцы эффективно выполнили свою миссию и цели операции были достигнуты: «Задача стояла очень простая: оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности страны. И эта цель была с честью выполнена миротворцами, но самое важное, что такие оценки даёт народ Казахстана и президент этой страны».

Зась также выразил уверенность, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно.

«Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны», — подчеркнул генсек ОДКБ.