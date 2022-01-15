Все десять самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Ивановскую область

Все десять самолётов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Ивановской области.

©Минобороны России

Об этом сообщило Министерство обороны России. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января. В свою очередь, президент России на встрече с главой российского Минобороны заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.