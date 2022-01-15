Все десять самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Ивановскую область
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Об этом сообщило Министерство обороны России.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.
В свою очередь, президент России на встрече с главой российского Минобороны заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.