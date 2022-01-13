Шойгу: вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.
Шойгу: вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января
  • AP

Шойгу рассказал, что 14 января будут выведены с помощью 14 самолётов все силы коллег из Армении, Таджикистана и Белоруссии. По его словам, «киргизские коллеги выходят с учётом того, что они рядом, своим ходом».

Также министр обороны России заявил, что после этого «в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов оставшихся миротворческих сил».

«Планируем завершить всю работу 19-го числа», — сказал глава Минобороны.

В свою очередь, президент России на встрече с главой российского Минобороны заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.

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