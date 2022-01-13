Путин заявил о важной роли ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.

«Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане — нашего ближайшего партнёра, союзника. Эта оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента России, миротворцам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты и тем самым высвободить значительное количество военнослужащих и сил правопорядка Казахстана «для проведения специальных операций внутри страны».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в стране.