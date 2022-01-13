Токаев поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в Казахстане
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ», — говорится в заявлении.
Ранее Токаев отметил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.
11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.