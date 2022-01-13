Токаев поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в стране.
Токаев поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в Казахстане
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ», — говорится в заявлении.

Ранее Токаев отметил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.

11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.

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