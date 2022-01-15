Лукашенко назвал общей для постсоветских стран угрозу, с которой столкнулся Казахстан

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Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, — общие для большинства стран на постсоветском пространстве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал общей для постсоветских стран угрозу, с которой столкнулся Казахстан
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Мы понимаем, что события в братской нам республике, — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — цитирует его БЕЛТА.

Также белорусский лидер отметил, что организаторы беспорядков в Казахстане планировали «взорвать ситуацию» в республике и дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить её.

Ранее в белорусском Минобороны заявили, что вывод белорусских военных из Казахстана завершён.

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