Лукашенко назвал общей для постсоветских стран угрозу, с которой столкнулся Казахстан
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«Мы понимаем, что события в братской нам республике, — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — цитирует его БЕЛТА.
Также белорусский лидер отметил, что организаторы беспорядков в Казахстане планировали «взорвать ситуацию» в республике и дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить её.
Ранее в белорусском Минобороны заявили, что вывод белорусских военных из Казахстана завершён.