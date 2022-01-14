Белоруссия вывела свой контингент миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

Белорусский воинский контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл на военный аэродром Мачулищи, вывод белорусских военных из Казахстана завершён. Доставка миротворцев осуществляется самолётами ВКС России.

«Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи успешно выполнены», — сообщило белорусское Минобороны.

Ранее десять самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетело из Казахстана в Минскую область.

11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена, в связи с чем начинается поэтапный вывод миротворцев из страны.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, вывод сил планируется завершить 19 января.