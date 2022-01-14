Белоруссия вывела свой контингент миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- AP
«Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи успешно выполнены», — сообщило белорусское Минобороны.
Ранее десять самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетело из Казахстана в Минскую область.
11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена, в связи с чем начинается поэтапный вывод миротворцев из страны.
Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, вывод сил планируется завершить 19 января.