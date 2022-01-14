Десять самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Десять самолётов с миротворцами ОДКБ Белоруссии, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России.

В Минобороны добавили, что подразделение миротворцев Республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

Ранее сообщалось, что первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.

11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена, в связи с чем начинается поэтапный вывод миротворцев из страны.