Первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись в Россию

В Минобороны России заявили, что первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново.

«Первые подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелёт четырьмя самолётами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации», — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что экипажи военно-транспортных самолётов Ил-76 профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях.

На лётном поле аэродрома состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.

11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена, в связи с чем начинается поэтапный вывод миротворцев из страны.