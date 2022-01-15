Лукашенко: организаторы мятежа в Казахстане желали ухудшить обстановку по периметру России
- РИА Новости
Его слова приводит БЕЛТА.
По мнению президента, Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп.
«Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках», — заявил Лукашенко.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 января поручил силовым структурам ускорить работу по созданию сил специальных операций в стране.
11 января он заявил о провале попытки госпереворота в стране.