Лукашенко: организаторы мятежа в Казахстане желали ухудшить обстановку по периметру России

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Организаторы беспорядков в Казахстане планировали «взорвать ситуацию» в республике и дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить её. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко: организаторы мятежа в Казахстане желали ухудшить обстановку по периметру России
  • РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА.

По мнению президента, Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп.

«Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках», — заявил Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 января поручил силовым структурам ускорить работу по созданию сил специальных операций в стране.

11 января он заявил о провале попытки госпереворота в стране.

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