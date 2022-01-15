Лукашенко: организаторы мятежа в Казахстане желали ухудшить обстановку по периметру России

Организаторы беспорядков в Казахстане планировали «взорвать ситуацию» в республике и дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить её. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА. По мнению президента, Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп. «Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках», — заявил Лукашенко. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 января поручил силовым структурам ускорить работу по созданию сил специальных операций в стране. 11 января он заявил о провале попытки госпереворота в стране.