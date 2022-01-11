Токаев заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о провале попытки госпереворота в стране.

«Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились. Вместе, как единая нация, мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут ещё краше», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на заседании в мажилисе (нижней палате парламента).

Ранее Токаев заявил, что над подготовкой попытки захвата власти в Казахстане работали профессионалы.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 388 уголовных дел по фактам убийств и насилия в отношении представителей власти.