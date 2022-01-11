Токаев: над подготовкой попытки захвата власти в Казахстане работали профессионалы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал попытку захвата власти в стране во время беспорядков.
Токаев: над подготовкой попытки захвата власти в Казахстане работали профессионалы
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

«Над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он также раскритиковал работу Комитета национальной безопасности страны, который вовремя не обнаружил угрозу. По словам Токаева, подготовка конкретных исполнителей захвата велась конспиративно.

«Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать чёткую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 388 уголовных дел по фактам убийств и насилия в отношении представителей власти.

К административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения привлекли более 2 тыс. человек.

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