В Казахстане возбудили почти 400 дел за насилие в отношении представителей власти
- AP
«Всего по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападений на правительственные здания возбуждено 388 уголовных дел», — говорится в заявлении пресс-службы президента Казахстана.
Отмечается, что в рамках продолжающейся спецоперации по ликвидации террористических групп и задержанию преступников в ряде регионов проводятся оперативные мероприятия по восстановлению хронологии событий и регистрации доказательной базы.
Кроме того, по словам генпрокурора страны, к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения привлекли более 2 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.