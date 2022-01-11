В Казахстане возбудили почти 400 дел за насилие в отношении представителей власти

Правоохранительные органы Казахстана возбудили 388 уголовных дел по фактам убийств и насилия в отношении представителей власти.

«Всего по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападений на правительственные здания возбуждено 388 уголовных дел», — говорится в заявлении пресс-службы президента Казахстана.

Отмечается, что в рамках продолжающейся спецоперации по ликвидации террористических групп и задержанию преступников в ряде регионов проводятся оперативные мероприятия по восстановлению хронологии событий и регистрации доказательной базы.

Кроме того, по словам генпрокурора страны, к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения привлекли более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.