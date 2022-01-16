«Появление миротворцев имело отрезвляющий эффект»: генсек ОДКБ — о миссии в Казахстане и международной роли организации

Операция миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане была эффективной и позволила достичь поставленных целей, стабилизировать ситуацию в республике. Об этом в интервью RT заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. По его словам, появление миротворцев имело отрезвляющий эффект на радикальные элементы, и за время присутствия контингента в Казахстане не было зафиксировано ни одного столкновения с боевиками на объектах, взятых под охрану силами ОДКБ. Зась отметил, что местные жители с пониманием отнеслись к прибытию миротворцев и выражали им благодарность за помощь в стабилизации ситуации. Сейчас в стране идёт возвращение к нормальной жизни, добавил генсек ОДКБ.

— Миротворческие силы ОДКБ начали выход из Казахстана. Означает ли это, что ситуацию удалось стабилизировать до конца?

— Да, ситуация стабилизирована. Буквально в последние дни там произошёл перелом, и сейчас можно говорить, что по всей стране ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами. К сожалению, ещё преждевременно говорить о нормализации обстановки. Режим чрезвычайного положения действует, ограничительные меры есть... Нельзя говорить, что страна вернулась полностью к нормальной жизни, она возвращается к ней.

— Если можно оценить участие ОДКБ в ситуации, которая произошла в Казахстане, насколько эффективной организация оказалась в оказании помощи этой стране?

— На мой взгляд, операция была достаточно эффективная, и те цели, которые ставились перед нашими миротворцами, были достигнуты. Задача стояла очень простая: оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности страны. И эта цель была с честью выполнена миротворцами, но самое важное, что такие оценки даёт народ Казахстана и президент этой страны.

— Все наблюдали за кадрами из городов Казахстана, из Алма-Аты особенно. Это и мародёры, и объявление президента Токаева о боевиках, организованных бандформированиях, которые вступают в стычки с казахстанскими военными. Были ли стычки боевиков с коллективными силами ОДКБ?

— Нет. На протяжении этих дней, когда выполнялась миротворческая операция, прямых столкновений с вооружёнными бандитами или террористами на тех объектах, которые были взяты под охрану миротворцами, не было. И должен сказать, что появление миротворцев имело отрезвляющий эффект.

— А что можно рассказать про отношение местных жителей?

— Отношение было хорошее, и с пониманием люди отнеслись к прибытию нашего миротворческого контингента в эту страну. Понимали, что приехали помочь им в непростой ситуации. За все эти дни ни одного столкновения между миротворцами и местным населением не было, конфликтов даже не было... Я общался с акимом города Алма-Аты, Алма-Атинской области — просто слова признательности, благодарности от местных властей, помогли им здорово в этой ситуации.

— Эксперты по-разному оценивают конфликт в Казахстане: из-за чего он начался, что будет в будущем, как будет развиваться ситуация. Как вы считаете, конфликт себя исчерпал или всё-таки есть вероятность, что страна вновь столкнётся с такой катастрофой, с возможной потерей государственности?

— Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша, либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И, конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны.

— Участие миротворческих сил ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане было их первым применением в странах Договора. Вы, как генеральный секретарь Организации, почерпнули для себя что-то из этого конфликта?

— Безусловно, это урок для всех нас. Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя и, если нужно, корректировки какие-то... Другой вопрос, что в серьёзной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости. Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали, и неплохо сработали.

Погрузка и вылет российского миротворческого контингента в Казахстан

— За время этого конфликта многие по-разному оценивали приглашение президентом Токаевым миротворческих сил ОДКБ. США выразили своё недовольство, считали, что это «агрессия России против Казахстана», и это прозвучало во всех западных СМИ. Сейчас, когда контингент покидает республику, есть, что ответить тем, кто так плохо отзывались о миротворческих силах ОДКБ?

— Абсурд полный, конечно. Был один мотив во всей этой операции — это помощь Казахстану, и такая помощь была оказана. Говорить об агрессии и агрессивности действий миротворцев явно не приходится. Они охраняли очень важные объекты: государственные, стратегические, объекты жизнеобеспечения. Что значит взять под охрану и гарантированно обеспечить функционирование системы водоснабжения, снабжения теплом, электроэнергией такого города, как Алма-Ата, коммуникации взять под охрану... В такие дни оставить мегаполис без тепла, без воды, без электричества — это, конечно, подорвало бы ситуацию. Поэтому исключительно миротворческая миссия была, в полном смысле.

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Сейчас те, кто желает добра Казахстану, должны приветствовать любые действия, которые идут на пользу этой стране. То, что было сделано за эти дни нашими миротворцами, явно пошло на пользу Казахстану. Стабилизация ситуации, обеспечение порядка, безопасности граждан. Думаю, сейчас все те инсинуации и нападки просто сникнут и пропадут.

— Есть хорошее русское выражение, что каждый судит по себе.

— Возможно, так. Но всё-таки оценки, которые звучали, были политизированы. Люди, которые трезво оценивают ситуацию, понимали изначально, что никакой агрессии здесь нет и не будет. Сюда как зашли, так и выйдут миротворцы. Надо понимать характер взаимоотношений между нашими странами. Это априори невозможно.

— В этом году отмечается 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет ОДКБ... Можно констатировать, что в своей зоне ответственности ОДКБ является доминирующей силой?

— Да, безусловно, это так. Больше того, одна из задач — нам надо развивать взаимоотношения с другими структурами, международными организациями, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности. Думаю, этот путь мы тоже проделаем.

— А плодотворно вообще сотрудничество с другими альянсами и структурами? Или пока с опаской, с настороженностью относятся к ОДКБ? Либо нужно было, чтобы организация показала свою значимость для региона, для людей, чтобы начали относиться со всей серьёзностью, которой заслуживает ОДКБ?

— У нас по-разному складываются взаимоотношения с международными организациями. Есть те, с которыми мы взаимодействуем к обоюдной пользе — с той же Шанхайской организацией сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом. У нас неплохо отношения складываются с ОБСЕ. Установлены деловые контакты с Организацией Объединённых Наций, прежде всего по миротворческой деятельности, по борьбе с терроризмом.

С другими организациями мы взаимодействуем очень плохо, либо никак вообще, это тоже реальность. Но к этому надо относиться спокойно. Хотя, по нашей оценке, это не способствует обеспечению коллективной безопасности в Евразии. Поэтому было бы на пользу всем нам, если бы мы выстраивали нормальные отношения.

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